Edinson Cavani terminará de forma anticipada su vínculo con Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani finalizará de forma anticipada su vinculo con Boca Juniors, tras no ser considerado por el nuevo técnico del cuadro "xeneize", Rodolfo Arruabarrena.

Según TyC Sports, ambas partes ya llegaron a un acuerdo verbal para rescindir el contrato antes de tiempo, que finalizaba en diciembre de este año.

El delantero "charrúa" apenas sumó 104 minutos en este primer semestre, debido a distintas lesiones lumbares que lo mantuvieron alejado de las canchas.

Además, Cavani optó por someterse a una nueva intervención en la zona lumbar, que lo mantendrá aproximadamente un mes y medio fuera de las canchas.

Cavani, compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón, llegó a Boca en julio de 2023, y en estos tres años, no pudo ganar títulos con el equipo trasandino.