Trama bielorrusa: Exministra Vivanco declara ante Fiscalía

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declara este miércoles ante Fiscalía en las dependencias del OS7 de Carabineros en Providencia, en el marco de la investigación por la denominada "trama bielorrusa".

Vivanco está imputada por recibir coimas a cambio de fallos judiciales por parte del consorcio Belaz Movitec, y pasó más de 130 días en prisión preventiva.

Su abogada, Patricia Alvarado, detalló que "esta es una diligencia que pedimos nosotros, la señora Vivanco siempre ha estado dispuesta a colaborar, ella siempre ha querido entregar su versión de los hechos y es por eso que nosotros fuimos los que solicitamos al Ministerio Público que fuese ella la que pudiera prestar declaración y entregar los antecedentes que ella tiene respecto de los hechos que se le imputan".

Al llegar al lugar, Vivanco declaró que "tengo conocimiento de la causa, ya varias veces he dado declaraciones ante la prensa, así que tranquila y preparada para responder todo aquello que se me pregunte".

El próximo 22 de septiembre se formalizará en esta misma causa al exdiputado Gabriel Silber, además de reformalizar a otros imputados, incluyendo a Vivanco, por diversos delitos.