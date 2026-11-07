[VIDEO] A Palacios se le puso la "piel de gallina" tras título de Boca

Carlos Palacios, delantero chileno de Boca Juniors, expresó su emoción tras la conquista del título de la tabla anual del fútbol argentino, luego del agónico triunfo por 1-0 sobre Defensa y Justicia en La Bombonera, que permitió al equipo celebrar gracias a un gol de Enner Valencia en los descuentos.

En conversación con TNT Sports Argentina, el nacional reconoció que se le erizó la piel al conseguir su primer objetivo con el conjunto argentino. "Se me erizó. Feliz, es lo que buscábamos como plantel, el primer objetivo, porque tenemos un montón, pero el primero. Se sufrió, pero a lo Boca, es así", manifestó.

El atacante también protagonizó un distendido momento cuando le preguntaron qué estaba bebiendo durante las celebraciones. "Agua con hielo", respondió inicialmente, antes de agregar, entre risas: "Ahora coquita con hielo".

Más allá de los festejos, Palacios aseguró que Boca mantiene su ambición de conquistar los otros títulos que disputa, especialmente la Copa Argentina. "Ya sabemos que cuando entrenemos la mentalidad tiene que ser otra. Tenemos un partido importante, Copa Argentina, que también la queremos ganar. Somos Boca, tenemos que ganar todo, es así", sostuvo.

El chileno también destacó la unión del plantel como un factor importante para alcanzar la consagración. "Es la mentalidad que tiene el equipo, un gran grupo, la verdad maravilloso, todos remando para el mismo lado y se nota", añadió.

Finalmente, durante la entrevista le preguntaron por Enner Valencia, a quien elogió por su capacidad de aparecer en momentos importantes. "Cuando estábamos ahí le digo, estaba viendo el partido medio peleado, no se abría tanto. Bueno, le queda una, ya fue, es nuestro. Le quedó una y fue nuestra. Está bendecido, está iluminado, no sé cómo le puedo decir, pero siempre que lo necesitamos aparece, así que felices nosotros como compañeros de poder tenerlo acá", concluyó.