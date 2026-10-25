[VIDEO] "La dormí": Carlos Palacios se llenó de elogios con jugada ante Independiente

Carlos Palacios, volante chileno de Boca Juniors, se llenó de elogios de los hinchas "xeneizes" tras protagonizar una particular jugada en los descuentos del triunfo por 1-0 ante Independiente, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura argentino.

El exjugador de Colo Colo, quien ingresó a los 80 minutos, aguantó el balón cerca del banderín del córner, resistió la presión de dos adversarios y consiguió una infracción que permitió a su equipo consumir segundos importantes para asegurar la victoria conseguida con un gol de Facundo Herrera (88').

La acción generó numerosos comentarios en redes sociales, donde los seguidores de Boca incluso compararon al chileno con Juan Román Riquelme.

"El chileno Palacios fue Riquelme en el corner", escribió uno de los aficionados, mientras otros celebraron su capacidad para manejar los últimos minutos del triunfo conseguido en Avellaneda.

En el registro se puede ver a Palacios decir "la dormí" en medio de los reclamos de sus rivales, que solo lo bajaron con una dura infracción.