Alexander Aravena asoma como "moneda de cambio" para llegar a la liga argentina

Un complejo arranque de temporada 2026 es el que atraviesa el delantero chileno Alexander Aravena en las filas de Gremio de Porto Alegre, y ante la escasa continuidad que ha tenido en el esquema del cuadro gaúcho, los rumores sobre una eventual salida del fútbol brasileño han comenzado a tomar fuerza.

Pese a que en los últimos días el nombre del jugador formado en Universidad Católica fue vinculado con Racing de Avellaneda, en las últimas horas surgió una nueva e importante opción en el mercado de fichajes: Huracán.

Según informó el medio partidario Data Huracán, el elenco de Porto Alegre está interesado en los servicios de Leonel Pérez, volante argentino de 21 años que brilla en el equipo de Parque Patricios. Para concretar su llegada, Gremio ofrecería una suma de 2,5 millones de dólares más el pase de Aravena como parte de pago.

Cabe recordar que no es la primera vez que el elenco trasandino pone sus ojos en el formado en Universidad Católica. En diciembre de 2023, el "Globo" ya intentó su fichaje cuando aún militaba en San Carlos de Apoquindo; sin embargo, en aquella oportunidad, la dirigencia de Cruzados exigió tres millones de dólares por la mitad de su carta, cifra que terminó por enfriar la operación.