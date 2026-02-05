Vallejo rechazó crítica de Kast: Candidatura de Bachelet "debiese llenarnos de orgullo"

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a defender la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, después de que el Presidente electo, José Antonio Kast, la calificara como un "amarre" de la Administración Boric.

Al abordar el tema desde su gira por Europa, el futuro mandatario comentó: "Coincido con lo dicho por el presidente de mi partido", el republicano Arturo Squella, quien tildó la nominación como "el amarre más grande que está dejando el Gobierno".

"Lo que no queremos es que un Gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido", reafirmó Kast.

En respuesta a esta declaración, la ministra de la Segegob remarcó que "la decisión del Gobierno del Presidente Boric de postular e inscribir la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para conducir la Asamblea de las Naciones Unidas como secretaria general es una política de Estado. Las políticas de Estado, especialmente en materia diplomática, trascienden incluso a los gobiernos de turno".

La vocera además recordó que el propio Mandatario anunció la candidatura públicamente en septiembre pasado, y subrayó que en su momento, Boric lo determinó en la lógica de que esta "no es una decisión condicionada a escenarios futuros ni a quién resultara electo como Presidente".

"Política de Estado con ribetes internacionales"

Por lo demás, relevó que la nominación "no surgió de la noche a la mañana", sino que se gestó "durante meses" y de hecho, la posibilidad de concretarla comenzó a discutirse poco después de que Boric asumiera el poder.

"Durante los primeros meses -incluso el primer año- del trabajo de la Cancillería en sus bilaterales, ya era una pregunta recurrente por parte de otros países si Chile iba a postular a Michelle Bachelet", por lo que, para Vallejo, haberlo hecho es una política de Estado "con ribetes internacionales, que no puede pensarse en función de los ciclos electorales nacionales".

La ministra insistió que "el centro de esta candidatura no está en la política interna, sino en el liderazgo que hoy requiere la Asamblea de las Naciones Unidas y en el desafío de modernizar el sistema multilateral", y aseveró que "debiese llenarnos de orgullo" que la expresidenta se presente al cargo, lo que -añadió- otros personeros de derecha han valorado.

Además de la gestión durante sus dos periodos en La Moneda, la vocera destacó que Bachelet "es una mujer chilena con credenciales impecables en materia de derecho internacional, derechos humanos, promoción de los derechos de las mujeres, derecho internacional humanitario y lucha contra la crisis climática".

Para cerrar, la secretaria de Estado aseguró que estos factores motivaron el respaldo de Brasil y México a la exmandataria: "Son los países más grandes de América Latina y eso demuestra que no es cualquier candidatura, sino una propuesta con trayectoria, credenciales y un fuerte respaldo regional", enfatizó.