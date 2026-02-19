Alvaro Rodríguez, delantero de Elche: "Lucas Cepeda ya demostró que es un jugadorazo"

Continúan los elogios para Lucas Cepeda por su rápida adaptación en Elche de España, donde demostró un buen nivel en los tres encuentros luego de su llegada desde Colo Colo, incluyendo su primera titularidad en el último cotejo frente a Osasuna.

El delantero chileno recibió halagos de la prensa española y de su técnico en el cuadro franjiverde, Eder Sarabia. Y ahora se sumaron las de algunos compañeros.

En ese sentido, el atacante uruguayo Alvaro Rodríguez, quien hizo sus divisiones inferiores en Real Madrid, se rindió ante el criollo, al expresar: "Lucas ya demostró el otro día que es un jugadorazo. Nos va a aportar mucho".

En tanto, Rafa Mir sostuvo que "se ha adaptado muy bien al equipo. Creo que es un jugador con unas condiciones muy interesantes para el juego que hacemos".

Cepeda buscará seguir sumando minutos en Elche en el duelo de este viernes 20 de febrero, a las 17:00 horas (20:00GMT), frente a Athletic Bilbao en el estadio San Mamés, por la 25° fecha de la Liga española.