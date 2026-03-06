América confirmó que Víctor Dávila sufrió rotura de ligamento cruzado

Club América, por medio de un comunicado, informó que la lesión del delantero chileno Víctor Dávila finalmente se trató de una rotura de ligamento cruzado anterior, durante su último duelo contra Juárez en la liga mexicana.

El artillero de 28 años se lesionó la noche del miércoles recién pasado, cuando intentó controlar un pase y su pie se atascó en el césped, provocando una hiperextensión de su rodilla derecha.

Si bien América se limitó a indicar que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", es conocido que una lesión de ligamento cruzado implica una baja de, al menos, seis meses.

De esta manera, Dávila se perderá lo que resta del torneo Clausura mexicano.

No es la primera vez que el seleccionado chileno sufre una lesión que lo deja fuera de competencia por varios meses.

En el Apertura 2024, su primer torneo con las "Aguilas" justo antes de la fecha FIFA de aquel noviembre con La Roja, sufrió una fractura de peroné durante un empate con Tijuana en la decimotercera jornada.