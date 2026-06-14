Aseguran que Thomas Gillier extenderá su estadía en Montreal

El arquero chileno Thomas Gillier, que fue adquirido por Bologna a mediados de 2025, siendo enviado inmediatamente a préstamo a CF Montreal, estaría ad portas de extender su estadía en el cuadro "Rossoblú".

En un principio la cesión del portero culminaba el 30 de junio. Sin embargo, según el periodista canadiense Maxime Truman, el conjunto perteneciente a la MLS decidió extender el préstamo del seleccionado nacional, aunque se desconoce por cuanto tiempo.

El comunicador agregó a través de su cuenta de X que el guardameta formado en Universidad Católica "estaba muy contento de permanecer" en las filas del combinado norteamericano.

Gillier ha acumulado 23 partidos con la camiseta de "L'Impact", en los que recibió 45 goles y sumó tres vallas invictas.