La U dejó escapar el triunfo ante La Calera y no pudo escalar en la tabla de la Liga de Primera

Universidad de Chile dejó escapar el triunfo y empató 2-2 ante Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán" por la fecha 15 de la Liga de Primera y no pudo escalar en la tabla de posiciones.

El primer tiempo fue dominado por los dirigidos por Fernando Gago, que golpearon rápido con un cabezazo de Nicolás Ramírez (6'), quien se impuso en el área chica. Diez minutos más tarde, el delantero chileno Eduardo Vargas conectó otro testazo dentro del área y amplió la ventaja.

Los azules mantuvieron el dominio en el primer tiempo y generaron varias ocasiones para aumentar la ventaja. No obstante, en los minutos finales, Matías Campos López (44') marcó el descuento y le devolvió la ilusión a los caleranos antes del descanso.

En la segunda parte, los "Cementeros" reaccionaron y comenzaron a dominar el encuentro. Fueron en busca del empate, que llegó al minuto 58 cuando Nicolás Ramírez cometió mano dentro del área. El árbitro Franco Jiménez cobró penal y Sebastián Sáez lo convirtió en gol.

Pese a la presión que metió el elenco calerano en los últimos minutos, no logró ponerse en ventaja y terminó empatando un encuentro que en el comienzo era muy desfavorable.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantuvo en el noveno lugar de la tabla con 21 puntos, mientras que Unión La Calera tampoco se movio del último lugar de la tabla, donde está con 12 puntos.

El siguiente partido de los azules será uno pendiente por la fecha 13 ante O'Higgins el jueves 18 de junio a las 20:00 horas, por su parte los "cementeros" recibirán a Unión San Felipe por Copa Chile el domingo 21 de junio a las 15:00 horas.