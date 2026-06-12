Los resultados de la fecha 15 de la Liga de Primera

En medio del inicio de la Copa Mundial 2026, la Liga de Primera retoma su actividad con el desarrollo de la fecha 15, cerrando así la primera rueda del torneo a partir de este viernes 12 de junio.

Sigue en vivo y online todos los resultados:

Viernes 12 de junio

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 13 de junio

Coquimbo Unido vs. O'Higgins . 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

. 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Everton vs. Palestino . 15:00 horas. Estadio Sausalito

. 15:00 horas. Estadio Sausalito Colo Colo vs. Cobresal . 17:30 horas. Estadio Monumental.

. 17:30 horas. Estadio Monumental. Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 14 de junio