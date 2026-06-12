Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 15 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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En medio del inicio de la Copa Mundial 2026, la Liga de Primera retoma su actividad con el desarrollo de la fecha 15, cerrando así la primera rueda del torneo a partir de este viernes 12 de junio.
Sigue en vivo y online todos los resultados:
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio