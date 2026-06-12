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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 15 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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En medio del inicio de la Copa Mundial 2026, la Liga de Primera retoma su actividad con el desarrollo de la fecha 15, cerrando así la primera rueda del torneo a partir de este viernes 12 de junio.

Sigue en vivo y online todos los resultados:

Viernes 12 de junio

  • Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 13 de junio

  • Coquimbo Unido vs. O'Higgins. 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Everton vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio Sausalito
  • Colo Colo vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 14 de junio

  • Deportes Concepción vs. Deportes Limache. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Claro Arena.

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