Aseguran que Udinese mantiene el interés por Gonzalo Tapia, pero aún no presenta una oferta formal

El delantero chileno Gonzalo Tapia sigue llamando la atención en el mercado internacional, dado que en los últimos días, el atacante nacional fue vinculado a Udinese de Italia, club que estaría dispuesto a pagar cerca de cuatro millones de euros para quedarse con sus servicios.

Sin embargo, según información revelada por la agencia RTI Esporte, el elenco de Friuli aún no ha presentado una propuesta formal a Sao Paulo.

De acuerdo con el citado medio, la dirigencia del conjunto paulista prefiere tomarse la situación con cautela. "La directiva entiende que el delantero aún puede despertar el interés de otros clubes europeos, lo que aumentaría la posibilidad de recibir ofertas más ventajosas", precisaron.

En esa misma línea, la publicación detalló que la estrategia consiste en esperar el avance del mercado de fichajes antes de definir los próximos pasos, considerando que la venta de jugadores es clave para incrementar las inversiones del club.

Además del interés desde la Serie A italiana, el portal aseguró que equipos de España, Francia e Inglaterra tienen en carpeta al atacante chileno, aunque de momento no se han dado a conocer los nombres de dichas escuadras.

En lo que va de la presente temporada, Tapia registra participación en 27 compromisos, sumando dos goles en el Campeonato Paulista y una anotación en la Copa de Brasil.