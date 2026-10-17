Assadi sumó minutos como titular en empate que extendió la sequía de triunfos de AIK

AIK, que contó con la titularidad del volante chileno Lucas Assadi, igualó 2-2 de local ante IFK Goteborg por la fecha 24 de la Liga de Suecia, resultado con el que extendió su racha sin victorias.

El equipo del formado en Universidad de Chile fue golpeado mediante un tanto de Nino Zugelj (27'), aunque luego de esto consiguieron reaccionar e igualar las acciones a través de Diogo Tomas (36').

El compromiso mantuvo la paridad de fuerzas en el complemento hasta que Alexander Simmelhack adelantó nuevamente a la visita (68'), pero Axel Kouame aprovechó una asistencia de Jeppe Hove para decretar el empate definitivo (75').

Assadi completó una regular faena en la zona de creación hasta ser sustituido por Yannick Geiger (86'), cerrando su actuación antes del silbatazo final.

Con este resultado, AIK encadenó seis fechas seguidas sin festejar en el certamen y se estancó en el noveno casillero con 34 unidades, teniendo como próximo desafío la visita al líder IK Sirius el 24 de octubre a las 10:00 horas (13:00 GMT).