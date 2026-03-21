Ben Brereton fue titular en el triunfo de Derby County ante Birmingham

Derby County, con Ben Brereton en cancha todo el partido, celebró un valioso 1-0 sobre Birmingham para seguir en la pelea por entrar a los play-offs de la Championship inglesa, que desarrolla su fecha 39.

La única cifra para los "carneros" llegó por obra de Rhian Brewster al minuto 43 de juego.

De esta manera, Derby County sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó los 60 puntos, manteniéndose a tres de la zona de postemporada.

El próximo desafío para el equipo de "Big Ben" será de visita ante Coventry City, el viernes 3 de abril a las 16:00 horas de Chile.