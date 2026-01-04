Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago22.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero perteneciente a Colo Colo ya firmó para seguir en el fútbol extranjero.

Brayan Cortés fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El guardameta chileno Brayan Cortés fue oficializado este domingo como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors para la próxima temporada, donde disputará la liga argentina y la Copa Libertadores.

Tal como había confirmado anteriormente José Daniel Morón en el Monumental, el club trasandino expuso: "Brayan Cortés fue cedido a préstamo desde Colo Colo y firmó con 'El Semillero Del Mundo' hasta diciembre bajo el esquema de productividad. Bienvenido, Indio".

Además, el club subió un video a su cuenta oficial de X, en el que el exarquero de Colo Colo relató su llegada al equipo argentino y terminó posando con la camiseta del "Bicho".

El arquero nacional viene de disputar 21 encuentros con la camiseta de Peñarol en el último semestre, donde registró 10 arcos en cero y se consagró campeón de la Copa de Uruguay con el conjunto aurinegro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada