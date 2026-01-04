Brayan Cortés fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

El guardameta chileno Brayan Cortés fue oficializado este domingo como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors para la próxima temporada, donde disputará la liga argentina y la Copa Libertadores.

Tal como había confirmado anteriormente José Daniel Morón en el Monumental, el club trasandino expuso: "Brayan Cortés fue cedido a préstamo desde Colo Colo y firmó con 'El Semillero Del Mundo' hasta diciembre bajo el esquema de productividad. Bienvenido, Indio".

Además, el club subió un video a su cuenta oficial de X, en el que el exarquero de Colo Colo relató su llegada al equipo argentino y terminó posando con la camiseta del "Bicho".

El arquero nacional viene de disputar 21 encuentros con la camiseta de Peñarol en el último semestre, donde registró 10 arcos en cero y se consagró campeón de la Copa de Uruguay con el conjunto aurinegro.