Carlos Palacios no pudo entrenar y generó preocupación en Boca Juniors

Boca Juniors sumó una nueva jornada de trabajos rumbo al inicio de la temporada en Argentina, pero el futbolista chileno Carlos Palacios llamó la atención por su ausencia en la práctica de este viernes.

Palacios directamente no entrenó, quedándose fuera de los ejercicios de tanto de titulares y suplentes por una lesión, según Diario Olé.

El referido medio trasandino apuntó que Palacios presentó molestias físicas; específicamente en la rodilla derecha, zona donde ya tuvo ciertos inconvenientes durante la pasada campaña. Los dolores del atacante se remontan a un golpe recibido durante una de las sesiones del pasado miércoles.

Pese a la preocupación inicial, no se trata de una lesión grave y el cuerpo técnico optó por darle descanso para evitar cualquier clase de complicación.