Experta descarta que el "no" de Kast explique mala partida de Bachelet en la carrera ONU

La abogada Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad de Concepción, descartó en Cooperativa que la falta de apoyo del Gobierno de José Antonio Kast a Michelle Bachelet fuese factor en el cuarto lugar que obtuvo en la primera votación informal para la Secretaría General de la ONU.

En Lo que Queda del Día, la experta señaló que más allá de los esfuerzos por mayor transparencia en esta elección, como han sido los debates, "nada ha cambiado, y el núcleo central de decisión sigue siendo del P5", como se conoce al grupo de los cinco miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto.

"Lo que el P5 decide, quién se elige o no, se hace pensando en el interés nacional de esos cinco estados permanentes en el Consejo. Y al votar ellos, no están eligiendo a quien tiene mayor mérito, o quien va a ser el mejor para Naciones Unidas", aseguró Astroza.

Con todo, reconoció que esta primera votación informal "fue compleja para la expresidenta Bachelet: creo que de alguna manera no se esperaba esos cinco votos en contra, o desalientos", pero alertó que conforme avanzan estas "encuestas", el mazo de candidatos "se rebaraja de nuevo, porque el secretismo sigue siendo el mismo. No sabemos cómo votan ni los fundamentos de cada Estado".

Insistiendo que las razones de los miembros del Consejo responden a intereses nacionales, Astroza consideró que "no es correcto decir que la culpa la tiene el Presidente Kast, porque le retiró el apoyo a la expresidenta Bachelet, o porque Estados Unidos tiene una cierta visión de ella".

"Hubiese tenido o no el apoyo del Presidente Kast, la verdad es que no cambia mucho lo estructural que es la elección. Eso es más a nivel global, y por eso es que es tan criticada la forma en cómo se elige" a quien encabeza la ONU, remarcó la jurista.

De cara a la próxima votación informal, que tendrá lugar el 21 de agosto, la académica advirtió: "No descarto la posibilidad de que exista un bloqueo: que finalmente, los cinco miembros permanentes no lleguen a acuerdo en un nombre, y que aparezcan más candidaturas y se busque alguna solución política, como ha sido el caso en dos veces en su historia".