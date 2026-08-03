Fichaje mundial: Vozinha firmó su contrato como refuerzo estrella de Colo Colo

El arquero Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, firmó oficialmente en el Estadio Monumental su contrato como refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

El guardameta de 40 años llegó a Chile en la noche del domingo, superó los exámenes médicos en la mañana de este lunes, y recorrió el Estadio Monumental, la casa de los albos, antes de firmar su contrato, que es de seis meses, con posibilidad de extender un año más.

Vozinha llegó a Colo Colo como una revelación mundial, tras haberse convertido en una figura mediática en la Copa del Mundo 2026.

El arquero, antes del torneo, práctimente era un desconocido, e incluso jugó un amistoso ante La Roja, perdiendo por 4-2 en Nueva Zelanda, en marzo pasado.

Sin embargo, su explosión llegó en el Mundial 2026, siendo figura en los empates ante España, Arabia Saudita y Uruguay.

Su última participación en la Copa del Mundo fue en los 16avos de final, ante la selección de Argentina, en otro partido donde fue clave para llevar el choque hasta al alargue, en donde perdió su selección por 3-2 ante Messi y compañía.

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Evora Dias, fichó como agente libre, tras haber estado dos temporadas en Deportivo Chaves, en la segunda división del fútbol portugués.

El arquero tendrá su primer entrenamiento en la mañana de este martes y la presentación será a las 12:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio Monumental.