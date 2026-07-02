Alessandri: En la práctica, hay una coalición desde Libertarios hasta Demócratas

En medio de las recriminaciones e intentos por reordenar las filas oficialistas tras el revés sufrido en el Senado por el rechazo de la acusación constitucional al exministro de Hacienda Nicolás Grau, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), salió al paso en El Diario de Cooperativa de los cuestionamientos que apuntan a una falta de orgánica en las derechas.

Frente a las dudas de si existe o no un pacto político formalizado de cara a las próximas reformas clave del Gobierno de José Antonio Kast, el legislador y futuro timonel gremialista le restó dramatismo a las etiquetas técnicas o a las reticencias de algunos sectores, asegurando que la sintonía fina de las bancadas en la Cámara Baja ya es una realidad cotidiana.

"Da lo mismo como le digamos, si le ponemos coalición o grupo político, pero al final eso se da. Yo tengo reunión todos los lunes con los jefes de bancada desde libertarios hasta demócratas. Por lo tanto, si no le quieren llamar coalición porque les da algún escozor o picazón, no hay problema, pero en la práctica hay un grupo coordinado que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que trabaja muy coordinado y nos reunimos presencial los lunes, pero hablamos más de 50 veces a la semana", destacó Alessandri.

Llamado a La Moneda

Pese a valorar la existencia de este bloque mayoritario, el líder de la Corporación cuestionó la decisión de La Moneda de prescindir o restarse de debates relacionados con las facultades privativas del Congreso, como las acusaciones constitucionales, advirtiendo que los efectos secundarios de las derrotas terminan por dinamitar el clima de acuerdos indispensable para avanzar en materias de urgencia ciudadana.

"Como mensaje general, sin ser crítico pero sí llamando a la realidad, yo llamaría a La Moneda a estar más presente en todos los debates, incluso en los que son de facultades privativas como las acusaciones constitucionales, porque al final los quiebres, las discusiones y las peleas que se provocan a raíz de una acusación constitucional van quedando y van permeando el ambiente quizás por semanas o por meses", argumentó.

Alessandri alertó que esta fricción interna "puede afectar leyes muy importantes que están en tramitación al mismo tiempo. Recuerde que Reconstrucción está en segundo trámite en el Senado", puntualizó.

El el rol de jefe de bloque del Presidente

Para el diputado de la UDI, el diseño de este bloque transversal que une a distintas sensibilidades de la derecha responde de manera directa a la conducción del Ejecutivo, desmarcando las críticas que apuntan a un abandono de deberes partidarios por parte del Mandatario.

"El Presidente puede haber renunciado al Partido Republicano, pero al final el que agrupa los votos, el que junta los votos de libertarios a demócratas en torno a un proyecto es el Presidente Kast, y esto lo venimos escuchando desde el Presidente Lagos, Presidente Frei con la Concertación. Por lo tanto, sí hay un liderazgo que sale desde La Moneda que aglutina", aseveró.

La crítica a la "frase facilista"

Respecto a los duros emplazamientos cruzados en el oficialismo tras la caída del libelo contra Grau —donde sectores más duros tildaron de "derechita cobarde" a quienes no respaldaron la iniciativa o plantearon dudas en su origen—, Alessandri hizo un llamado directo a los 155 integrantes de la Cámara a elevar las formas en el debate público.

"Lo que yo pediría es elevar el tono del debate, elevar la calidad del debate e ir a los argumentos. Si a uno no le gusta una acusación constitucional o un proyecto de ley, no ir a la frase facilista de la derecha valiente o la derecha cobarde, sino que ir al fondo del asunto. Hemos visto mucho parlamentario vociferante en nuestra historia reciente de lado y lado y al final tampoco la democracia premia esos casos (...) En cambio, los que hacen la batalla más difícil, yo diría más valiente, de formar coalición, de ir en contra la corriente muchas veces, de criticar en privado... Yo soy muy crítico de algunas cosas o de la velocidad de algunas cosas en el Gobierno puertas adentro, pero no necesito salir a hacerlo por los diarios", fustigó.

Finalmente, el parlamentario descartó que el apoyo de la UDI al libelo en la primera instancia fuera un error programático, situando la falencia únicamente en la falta de puentes previos.

"Aprobarla (en la Cámara Baja) de ninguna manera (fue una decisión equivocada). Estaban a nuestro juicio los argumentos, la estudiamos muy profundamente. El gran error a mi juicio es haberla presentado sin la coordinación necesaria (...) Uno puede tener buenas ideas en el Parlamento, pero las buenas ideas se transforman en realidad con votos", concluyó.