Petro firmó extradición a Chile de "Larry Changa", cofundador del Tren de Aragua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la extradición a Chile de Larry Álvarez, alias "Larry Changa", cofundador y cabecilla del Tren de Aragua.

Según informó el medio local Caracol Radio, la decisión presidencial quedó oficializada mediante la "Resolución 245", que da curso a una medida que hace ya un año tenía luz verde de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

"Larry Changa" fue detenido en 2024 y desde entonces permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá. Es requerido por las autoridades chilenas por delitos de asociación criminal, secuestro, tráfico de armas y extorsión, entre otros.

Caracol destaca que Petro también resolvió, en las últimas horas, reactivar la extradición a Estados Unidos de un criminal colombiano apodado "Chiquito Malo", jefe del Clan del Golfo.

"Ambas determinaciones coinciden con el periodo posterior a la reunión que sostuvo la semana pasada el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un escenario en el que varias solicitudes de extradición permanecían pendientes de la firma presidencial", apuntó el medio.

Hace poco "Larry Changa" había enviado una carta al Gobierno solicitando ser designado como "gestor de paz" para promover un proceso de "diálogo y desmovilización" del Tren de Aragua.

"Solicito ser nombrado Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización", señalaba la misiva, enviada a través de sus abogados.