¿Cuándo y dónde ver a Flamengo de Pulgar ante Independiente del Valle?

Flamengo, elenco donde milita el chileno Erick Pulgar, recibirá con ventaja de 2-0 en el marcador global a Independiente del Valle en el Maracaná, este jueves por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido está programado para las 21:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión abierta y por cable a través de ESPN y ESPN Premium. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium, Chilevisión Web y el canal de YouTube de Chilevisión.

El "Mengao" llega con la primera opción de clasificar y lleno de confianza tras su reciente triunfo por 2-1 ante Corinthians por el Brasileirao, donde el volante antofagastino fue titular en medio de su ausencia a la nómina de La Roja.

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