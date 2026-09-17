Los muros de resguardo de la estatua del general Manuel Baquedano, ubicada en la plaza que lleva su nombre, fueron retirados este jueves tras concluir su etapa de restauración, que se extendió por seis años.

El despeje permite apreciar tanto la escultura ecuestre como su base desde diversos sectores de la remodelada rotonda de la plaza, aunque el área cercana se mantiene delimitada con vallas de seguridad y resguardo continuo de Carabineros.

Las obras de restauración alcanzaron un hito clave con la limpieza y recuperación del plinto que sostiene la estatua. Tras las faenas de conservación, la estructura de piedra andesita recuperó su tonalidad original verde claro, removiendo las capas acumuladas durante años de deterioro y alteraciones.

Junto con la restauración material de la base, se incorporó una capa de sellante antigrafitis con el fin de simplificar el mantenimiento futuro de la obra.

Existe una segunda etapa proyectada, por 60 millones de pesos, para la restauración de los bronces del conjunto, mientras que el del nicho del Soldado Desconocido y la conservación de sus restos costaría alrededor de 13 millones de pesos. Se proyecta que para las Fiestas patrias del 2027 la obra esté terminada.

La escultura, emplazada en 1928 en homenaje a la figura militar, permaneció fuera de su pedestal durante un extenso periodo luego de sufrir diversos daños en el contexto de las movilizaciones de 2019. En marzo de 2021 fue retirada del lugar para ser trasladada al Museo Histórico y Militar, recinto donde se llevaron a cabo trabajos de restauración.

La pieza regresó a la plaza en marzo pasado, aunque se mantuvo parcialmente protegida mientras se ejecutaban las obras definitivas en su entorno y pedestal. Una vez despejado el conjunto, se tiene previsto que el próximo sábado 19 de septiembre, tras la culminación de la Parada Militar, el monumento reciba honores oficiales y el desfile de las escuelas matrices del Ejército.

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