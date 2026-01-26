Damián Pizarro superó los exámenes médicos para firmar por Racing Club

Ante la inminente llegada de Damián Pizarro a Racing Club, el delantero chileno este lunes superó las pruebas médicas antes de firmar su contrato tras su opaca etapa en Europa.

Portando el dorsal número 26, el atacante de 20 años llegará a la institución de Avellaneda a préstamo sin cargo y con opción de compra desde Udinese.

En sus últimas tres temporadas, el formado en Colo Colo apenas disputó nueve partidos entre el elenco italiano y Le Havre.

Además, no consigue anotar desde diciembre de 2024, cuando hizo su último gol en un amistoso de La Roja sub 20 ante Catar.