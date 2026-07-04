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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Darío Osorio anotó para el triunfo de Midtjylland en su amistoso con Silkeborg

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno fue titular y convirtió la segunda cifra en la victoria de su escuadra.

Darío Osorio anotó para el triunfo de Midtjylland en su amistoso con Silkeborg
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Midtjylland, que contó con la titularidad y gol del volante nacional Darío Osorio, venció por 4-2 a Silkeborg en un duelo amistoso disputado este sábado en la sede deportiva de Herning Fremad.

Anticipando una nueva temporada después de su subcampeonato de la liga local, el conjunto de los "lobos" evaluó el el rendimiento de sus principales figuras después de enfrentar amistosos con suplentes ante Lillestrom y Malmo FF.

La apertura de la cuenta llegó a través de Mikel Gogorza (5'), tras una asistencia de Júnior Brumado. Posteriormente, Osorio (16') aprovechó una mala entrega del portero rival en la salida para recuperar el balón y definir con potencia.

Tras esto, el formado en Universidad de Chile abandonó el terreno de juego para permitir el ingreso de Abdou Aziz en una rotación masiva. Ya desde el banco, Rami Al Hajj (53') y Sofus Berger (63') acercaron a Silkeborg, pero Stanley Iheanacho (65') y Frederik Bunten (73') sostuvieron el triunfo.

Tras esta victoria, Midtjylland inició su traslado hacia Gales para realizar una gira de pretemporada, donde su próximo desafío quedó pactado para el próximo sábado 11 de julio ante Cardiff City.

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