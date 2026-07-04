La realización de los tres conciertos de BTS en Chile sigue en vilo tras la negativa del Gobierno para arrendar el Estadio Nacional en octubre. Frente a esta situación, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, aseguró que la responsabilidad recae exclusivamente en los organizadores.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico explicó que en el caso "de que los conciertos no se realicen por los problemas suscitados, los consumidores tienen derecho a que se les reintegre el valor íntegro de lo ya gastado. La empresa no podría haber vendido entradas antes de tener claridad sobre el lugar donde iba a tener el concierto, eso es una responsabilidad única y exclusiva de lo que son los organizadores del concierto y los intermediarios de la ticketera".

"Lo que está faltando es la voz del Sernac, que realmente vaya y diga: '¿Sabe qué? ustedes están infringiendo gravemente la Ley del Consumidor, por lo tanto resuelvan este problema'. Así como están las cosas hoy día, si vamos a creer lo que dice la ministra (Natalia Duco), es pura responsabilidad de la productora", enfatizó.

Con 195 mil entradas ya vendidas, Larenas abordó una duda desesperante para la "Army", como se autodenomina el grupo de fanátic@s de la banda: ¿Qué pasa con las entradas si el show de BTS se traslada a un recinto con menor capacidad, donde no caben todos los que ya compraron?.

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