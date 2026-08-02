Darío Osorio volvió a aportar una asistencia en nueva victoria de Midtjylland

Al igual que en la primera jornada de la Superliga de Dinamarca, el chileno Darío Osorio contribuyó al triunfo de Midtjylland con un pase de gol en su 2-1 sobre Horsens este domingo.

Los "lobos", que en la segunda fecha del torneo tuvo su primera localía, abrió la cuenta al minuto 33 con un golazo de volea de Franculino Djú a la entrada del área.

Justo antes del descanso, a los 45', Osorio habilitó a Friday Etim para el 2-0 transitorio.

Horsens, que lamentó un gol anulado a los 66', logró descontar al minuto 78 a través de la conquista de Kelvin Ehibhatiomhan.

De esta manera, Midtjylland dejó atrás su eliminación de la Europa League y sumó un comienzo redondo en el torneo local, siendo un envión para su nueva oportunidad internacional en las fases previas de Conference League.

Justamente su llave continental le dará un fin de semana libre en la Superliga danesa: La escuadra del hijuelense visitará al club Bohemians de Irlanda el jueves 6 de agosto a las 14:45 horas de Chile, para tener su revancha el jueves 13 a las 13:00.