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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

"Don Elías" le dio la bienvenida a Guillermo Maripán en Inter de Porto Alegre

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El histórico defensa chileno tuvo un paso por el club entre 1972 y 1976 y le brindó un mensaje al seleccionado nacional.

 ATON
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Este miércoles, Internacional de Porto Alegre confirmó el arribo del defensa nacional Guillermo Maripán, quien durante las últimas semanas dos temporadas militó en Torino de Italia.

Además del mensaje institucional del club en redes sociales, "Memo" recibió la bienvenida del histórico central chileno Elías Figueroa, ídolo del conjunto brasileño gracias a sus campañas entre 1972 y 1976.

"¡Hola! Soy Elías Figueroa. Quiero felicitar a Maripán. Estoy seguro de que cumplirán con las expectativas de la afición. ¡Mucha suerte en esta etapa! Esta camiseta es respetada y querida", dijo "Don Elías".

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