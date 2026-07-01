Chile y Paraguay firmaron acuerdos de cooperación en seguridad, trata de personas y doble tributación

Los Gobiernos de Chile y Paraguay suscribieron este miércoles tres herramientas de cooperación -un convenio para evitar la doble tributación, un memorando contra la trata de personas y otro de cooperación en seguridad entre sus ministerios del Interior-, al tiempo que se comprometieron a fortalecer la integración a través de una agenda común con base en el comercio y la seguridad regional.

Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Francisco Pérez Mackenna y Rubén Ramírez Lezcano, respectivamente, suscribieron hoy los acuerdos con el Presidente Kast y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, como testigos.

Kast arribó a Paraguay el lunes para participar en la 68ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, un bloque al que Chile está asociado, y aprovechó la ocasión para cumplir su primera visita a Paraguay como mandatario.

Tras la firma, el Mandatario dijo durante una declaración conjunta que las herramientas de cooperación constituyen "pasos muy importantes" para la integración, aunque sin ofrecer detalles.

Evitar doble tributación y evasión, y cooperar en materia tributaria

Mientras que, en un comunicado de prensa, la Presidencia paraguaya indicó que el acuerdo tributario busca evitar que una misma renta sea gravada al mismo tiempo en los dos países.

Este convenio también persigue prevenir la evasión y la elusión fiscal, además de "incorporar estándares internacionales que brindan mayor seguridad jurídica y previsibilidad" a los ciudadanos y empresas que desarrollan sus actividades económicas entre Paraguay y Chile.

En la misma nota, la Presidencia paraguaya informó que el acuerdo fortalece, asimismo, "la cooperación entre las autoridades competentes en materia tributaria" y fija los procedimientos para la resolución de conflictos o controversias.

Kast resumió durante la declaración conjunta que este convenio "mejora las relaciones comerciales" entre las dos naciones.

Combate a la trata de personas

En otro comunicado, el Gobierno de Peña indicó que el memorando de entendimiento para prevenir la trata de personas y asistir a las víctimas de este crimen establece la toma de "acciones coordinadas entre las instituciones competentes de ambos países" contra este flagelo.

Esto contempla el intercambio de información y buenas prácticas, así como el desarrollo de programas de formación y capacitación.

"El acuerdo promueve una atención integral a las víctimas, basada en el respeto de los derechos humanos, la confidencialidad, la no revictimización y la cooperación internacional, además de prever la elaboración de un plan de trabajo conjunto y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de las acciones acordadas", informó el comunicado.

En sus declaraciones, Kast señaló, en alusión a la trata de personas, que el crimen organizado dificulta el desarrollo de las naciones.

Visita "histórica"

Peña, que recibió a su homólogo chileno en el asunceno Palacio de López, sede del Ejecutivo, calificó la visita como "histórica" y dijo que sirvió para renovar el compromiso de amistad entre los países, cimentado en una larga relación.

De igual manera, se mostró convencido de la necesidad de impulsar la agenda política y económica compartida por ambos países.

En este sentido, los Gobiernos pactaron el fortalecimiento del diálogo y la cooperación estratégica, así como la integración física del Cono Sur como un eje para el desarrollo regional.

De igual forma, se comprometieron en "promover nuevas oportunidades de comercio e inversión, destacando el dinamismo del intercambio bilateral y el papel de Chile como uno de los principales inversionistas en Paraguay", de acuerdo al contenido de un tercer comunicado de prensa.

Los países también acordaron continuar impulsando el Corredor Bioceánico Vial, una red de carreteras e infraestructuras que busca conectar el continente de este a oeste y generará inversiones, fortalecerá la logística y creará nuevas oportunidades de desarrollo para la región latinoamericana, de acuerdo a la Presidencia paraguaya.