DT de AIK valoró el debut de Lucas Assadi: "Su aporte fue muy positivo"

El mediocampista nacional Lucas Assadi vivió el lunes su esperado estreno con la camiseta de AIK de Suecia, disputando los minutos finales en el clásico frente a Malmö, duelo que culminó con un empate sin goles por la liga local.

El exjugador de Universidad de Chile saltó a la cancha a los 72 minutos y, si bien no tuvo mayor protagonismo en ofensiva, su desempeño fue aprobado por su entrenador, el español José Riveiro.

"Creo que Linus (Jareteg), Lucas (Assadi) y Amel (Mujanic) ayudaron mucho en esa fase del partido. No conseguimos sacar demasiado provecho, quizá con un poco más de frescura podríamos haberla aprovechado mejor", analizó el DT.

En esa misma línea, el adiestrador lamentó una ocasión puntual donde el chileno pudo ser determinante: "Hay una jugada en la que Lucas está en una posición muy buena para finalizar una transición, pero no conseguimos encontrarlo".

Pese a ello, Riveiro enfatizó el escaso tiempo de adaptación con el que contó el seleccionado nacional: "En líneas generales, todos los que entraron desde el banco aportaron. Y en el caso de Lucas, apenas había entrenado una vez con el grupo, una sesión completa".

"Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias, evalúo su aporte como muy positivo. Espero poder verlo más en el futuro, poco a poco", concluyó el estratega, abriéndole la puerta a un mayor protagonismo para el formado en el Centro Deportivo Azul.