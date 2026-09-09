Embajador aclaró que su tesis sobre el 18-O fue un "análisis de fuentes abiertas" chilenas

El embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, aclaró esta jornada que su tesis sobre el estallido social -del que aseguró que Washington tenía información de inteligencia sobre una presunta orquestación de organizaciones de izquierda- "fue obtenida a través de fuentes abiertas" de políticos, policías y académicos de Chile.

El controvertido diplomático hizo una breve declaración en inglés este miércoles a la salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo citó -en una corta reunión de 15 minutos- para que entregara información del 18-O tras sus afirmaciones expresadas el martes durante una entrevista en CNN Chile.

En dicho medio, Judd aseguró que la inteligencia de Estados Unidos "dice categóricamente que (el estallido) provino de organizaciones o de ideología de izquierda", y agregó que esos datos pueden ser compartidos con Chile, "si el Gobierno acudiera a nosotros y los solicitara", ya que, hasta donde sabía, "no había ninguna petición al respecto".

Sin embargo, esta jornada, el norteamericano aclaró que esa declaración "se basa en las investigaciones que realizó el Gobierno de Estados Unidos y en el análisis de la información que provino de sus políticos aquí en Chile, de sus policías y de sus académicos".

"Basándonos en esa información y en una revisión de ella, se determinó que sí, que esto fue perpetrado por elementos de la izquierda radical; (no obstante), ¿tenemos algo específico sobre individuos específicos? No. ¿Tenemos algo específico sobre grupos específicos? Tampoco", reconoció Judd.

Del mismo modo, "la embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni documentos que hablen sobre el estallido de 2019, ni enviamos personas a Chile para realizar una indagación. Bajo mi gestión, nunca los enviaremos sin haber sido invitados por el Gobierno de Chile", sostuvo.

"Nuevamente, nosotros no realizamos una investigación independiente. Lo que hicimos fue revisar e investigar la información que estaba saliendo desde Chile. ¿Cómo lo hicimos? La Embajada tiene información, que fue recibida y obtenida aquí a través de fuentes abiertas", cerró el representante diplomático de EE.UU. en nuestro país.

Canciller entregará antecedentes a Fiscalía una vez que la Embajada los entregue

En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que la citación a Judd se realizó para "solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron".

"Una vez que la Cancillería reciba la información, será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación", informó el titular del Ministerio de RR.EE. en una conferencia de prensa en la sede de su cartera.