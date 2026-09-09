Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Canciller: "En varias oportunidades" se le ha dicho a Judd que no debe opinar de política interna

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El embajador de EE.UU. fue citado por Francisco Pérez Mackenna para que entregue información luego de afirmar que el 18-O fue orquestado por grupos de izquierda.

"Esperaremos que la ponga a disposición para derivarla a los organismos competentes", dijo el titular de Relaciones Exteriores en una posterior conferencia de prensa.

Canciller:
 EFE (archivo)

El ministro también aprovechó de defender su gestión y aseguró que "los primeros logros de esta Cancillería han sido, precisamente, en el ámbito de la seguridad. Obviamente, el segundo pilar es el del desarrollo económico".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que "en varias oportunidades" le ha recordado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que "no debe opinar sobre la política interna" del país en que está, luego de su controvertida tesis sobre el estallido social.

Las declaraciones del secretario de Estado se dan tras haber citado a Judd al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entregara información sobre el 18-O, a raíz de una entrevista que el embajador dio el martes a CNN Chile, en la que aseguró que el evento fue orquestado por organizaciones de izquierda y que Washington contaba con información de inteligencia. 

Sin embargo, esta jornada, tras concurrir a una cita en la Cancillería, citado por el Gobierno, el embajador estadounidense agregó un matiz a sus afirmaciones y aclaró que esos datos de inteligencia provenían del análisis de "fuentes abiertas" provenientes de políticos, policías y académicos de Chile. 

En este escenario, durante una conferencia de prensa posterior, Pérez Mackenna se refirió a la citación de Judd y confirmó que solicitaron la información, ya que "no la tienen disponible aún" y que la Cancillería "esperará que se ponga a disposición para derivarla a los organismos competentes".

Luego expresó que "los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades y hoy sí fue uno de los temas que tocamos".

El ministro también aprovechó de defender su gestión y aseguró que "los primeros logros de esta Cancillería han sido, precisamente, en el ámbito de la seguridad. Obviamente, el segundo pilar es el del desarrollo económico, cosa que es extremadamente importante hoy día".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada