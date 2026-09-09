Canciller: "En varias oportunidades" se le ha dicho a Judd que no debe opinar de política interna

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que "en varias oportunidades" le ha recordado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que "no debe opinar sobre la política interna" del país en que está, luego de su controvertida tesis sobre el estallido social.

Las declaraciones del secretario de Estado se dan tras haber citado a Judd al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entregara información sobre el 18-O, a raíz de una entrevista que el embajador dio el martes a CNN Chile, en la que aseguró que el evento fue orquestado por organizaciones de izquierda y que Washington contaba con información de inteligencia.

Sin embargo, esta jornada, tras concurrir a una cita en la Cancillería, citado por el Gobierno, el embajador estadounidense agregó un matiz a sus afirmaciones y aclaró que esos datos de inteligencia provenían del análisis de "fuentes abiertas" provenientes de políticos, policías y académicos de Chile.

En este escenario, durante una conferencia de prensa posterior, Pérez Mackenna se refirió a la citación de Judd y confirmó que solicitaron la información, ya que "no la tienen disponible aún" y que la Cancillería "esperará que se ponga a disposición para derivarla a los organismos competentes".

Luego expresó que "los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades y hoy sí fue uno de los temas que tocamos".

El ministro también aprovechó de defender su gestión y aseguró que "los primeros logros de esta Cancillería han sido, precisamente, en el ámbito de la seguridad. Obviamente, el segundo pilar es el del desarrollo económico, cosa que es extremadamente importante hoy día".