DT de Elche y presencia de Cepeda ante Real Madrid: "No es fácil elegir a los once titulares"

El futbolista chileno Lucas Cepeda no sumó minutos en el último partido de Elche frente a Villarreal y su presencia ante Real Madrid por la fecha 28 de La Liga es una interrogante, a la que se refirió el técnico Eder Sarabia y a las complicaciones para definir la formación.

"No es fácil elegir a los once titulares. Casi todos los jugadores han tenido bastantes oportunidades y también está en ellos encontrar la regularidad. Una de las cosas que siempre intento preguntarme es: ¿Estoy siendo justo con algunos jugadores?", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Al final pongo todo eso encima de la balanza, más lo que yo intuyo, lo que veo, la competencia que tienen los jugadores en cada posición... Valoramos todo", añadió.

Sobre la oncena para medirse al Real Madrid, sostuvo: "Puede ser que haya algún cambio, puede ser que no haya tantos, pero analizaremos todo. Yo estoy contento porque hemos hecho una buena semana y eso me hace ser optimista. Vamos a ver si somos capaces de elegir el mejor once posible".