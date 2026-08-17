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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

DT de Midtjylland anticipó eventual venta de Osorio: "Estoy convencido de ello"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El nacional es seguido por diversos equipos, con AC Milan a la cabeza.

DT de Midtjylland anticipó eventual venta de Osorio:
 FC Midtjylland
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En Midtjylland dieron un nuevo guiño a la salida del chileno Darío Osorio ante los sondeos desde otras ligas, mientras el mercado de pases en Europa vive sus últimas semanas.

Es que el propio técnico del cuadro danés, Mike Tullberg, reconoció que tanto el seleccionado nacional como Franculino Djú, figuras del club, están con un pie fuera del club.

"Lo que me dijeron el verano pasado fue que venderíamos jugadores por muchos millones de coronas. Nunca antes FC Midtjylland había vendido tantos jugadores de primer nivel como este verano", comenzó diciendo el estratega tras el empate con Lyngby el pasado domingo.

"Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores (Osorio y Franculino) no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes", añadió el DT.

Midtjylland tiene tasado al hijuelense en cerca de 20 millones de euros y el principal elenco que tiene en carpeta al formado en Universidad de Chile es el poderoso AC Milan de Italia.

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