El Midtjylland de Osorio reaccionó con uno menos y empató de visita en Dinamarca
El chileno sumó una nueva titularidad en su equipo.
El chileno sumó una nueva titularidad en su equipo.
Midtjylland, con Darío Osorio en cancha todo el partido, rescató un empate 1-1 en su visita a Silkeborg por la sexta fecha de la Superliga danesa, sosteniendo su invicto en el torneo.
Los dueños de casa abrieron la cuenta con William Kirk al minuto 13 y Midtjylland sufrió la expulsión de Julius Emefile en el segundo tiempo (57'), aunque poco después puso el gol de la igualdad gracias a Stanley Iheanacho (66').
De esta manera el equipo del chileno llegó a 11 puntos y trepó momentáneamente al tercer puesto, a dos unidades del líder Brondby pero seguido de cerca por Nordsjaelland (10) y Copenhague (9).
El próximo partido de Midtjylland será su duelo pendiente de la tercera fecha ante AGF, que se jugará el miércoles 2 de septiembre a las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).