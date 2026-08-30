El Midtjylland de Osorio reaccionó con uno menos y empató de visita en Dinamarca

Midtjylland, con Darío Osorio en cancha todo el partido, rescató un empate 1-1 en su visita a Silkeborg por la sexta fecha de la Superliga danesa, sosteniendo su invicto en el torneo.

Los dueños de casa abrieron la cuenta con William Kirk al minuto 13 y Midtjylland sufrió la expulsión de Julius Emefile en el segundo tiempo (57'), aunque poco después puso el gol de la igualdad gracias a Stanley Iheanacho (66').

De esta manera el equipo del chileno llegó a 11 puntos y trepó momentáneamente al tercer puesto, a dos unidades del líder Brondby pero seguido de cerca por Nordsjaelland (10) y Copenhague (9).

El próximo partido de Midtjylland será su duelo pendiente de la tercera fecha ante AGF, que se jugará el miércoles 2 de septiembre a las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).