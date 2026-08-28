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Fiscal Valencia: "Que recuerde, no he recibido nunca una presión política directa"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En entrevista con El Diario de Cooperativa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó las complejidades políticas y mediáticas que rodean a las investigaciones de alto impacto público, como los casos que involucran al exsubsecretario Manuel Monsalve y al abogado Luis Hermosilla.

Al ser consultado sobre posibles intervenciones indebidas en estas causas, la máxima autoridad del Ministerio Público descartó tajantemente haber recibido exigencias o presiones directas del Ejecutivo actual o de administraciones anteriores.

"Voy a ser franco: no recibí nunca una presión política", aseveró el líder del ente persecutor.

Sin embargo, advirtió sobre la existencia de condicionamientos indirectos desde diversos sectores del ámbito público: por ejemplo, a través de la prensa.

"Presión política (directa) que recuerde, no (...) Veladamente recibimos presiones todo el tiempo, pero no del Gobierno, sino de distintas autoridades que pretenderían que pusiéramos más ahínco en perseguir a un grupo y no tanto a otro. Eso pasa todo el tiempo", afirmó Valencia.

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