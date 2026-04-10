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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Felipe Loyola vio minutos en la aplastante derrota de Pisa ante Roma por la Serie A

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El polifuncional jugador chileno ingresó en la recta final del compromiso.

Felipe Loyola vio minutos en la aplastante derrota de Pisa ante Roma por la Serie A
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Pisa, club que tuvo al chileno Felipe Loyola ingresando como suplente, dio otro paso hacia el descenso este viernes tras caer por 3-0 en su visita a Roma durante la fecha 32 de la Serie A.

El cuadro de Gian Piero Gasperini no tuvo piedad con los colistas del torneo italiano y un desatado Donyell Malen fue el encargado de lapidar a los visitantes con un triplete (3', 43' y 52') en el Stadio Olimpico.

Tras los goles del neerlandés, el técnico Oscar Hiljemark le dio minutos a Loyola (74'). No obstante, el nacional apenas pudo cambiar la suerte de un equipo que parece estar condenado a seis fechas de finalizar la competición.

Pisa sigue colista con 18 puntos y podría verse alejado a doce puntos de la salvación si sus rivales directos ganan sus partidos. Por lo pronto, tendrá que enfocarse en hacer de local ante Genoa el próximo 19 de abril por la Serie A.

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