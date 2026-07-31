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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Felipe Mora fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético de San Luis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de 32 años llegó procedente de Portland Timbers.

Felipe Mora fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético de San Luis
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Atlético de San Luis anunció el fichaje del delantero chileno Felipe Mora tras su salida de Portland Timbers, donde estuvo siete temporadas y anotó 46 goles en 144 partidos.

A través de redes sociales, el club mexicano confirmó el arribo del atacante de 32 años, quien firmó por el elenco hasta diciembre de 2027.

"Nos complace anunciar la llegada del futbolista chileno Felipe Mora, que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora a nuestro equipo", señaló el cuadro.

De esta forma, el exjugador de Audax Italiano y Universidad de Chile vestirá su tercera camiseta en la Liga MX, ya que cuenta con pasos por Cruz Azul (2017-2018) y Pumas UNAM (2018-2019).

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