Exsubsecretario espera "volver al Gobierno" tras dar negativo en nuevo test de drogas

Continúa la polémica en torno al hoy exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo luego de arrojar positivo en el test de drogas que realiza el Gobierno del Presidente José Antonio Kast a sus autoridades.

La muestra original fue realizada por el laboratorio Corthorn Health que, según informó ayer en un comunicado público, sometió la muestra a un nuevo análisis, el que fue efectuado por otro especialista y en un cromatógrafo distinto. ¿El resultado? Nuevamente positivo.

Rodríguez, quien criticó abiertamente al laboratorio, informó este viernes el resultado de una nueva prueba realizada en la Universidad Católica, la que en esta oportunidad dio negativo a anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina.

La toma, según se detalla en el documento, fue realizada este lunes 27 de julio, lo que también ha despertado dudas: de acuerdo a un documento de tiempos de entrega de UC Christus, un examen confirmatorio como el realizado por Corthorn tarda en promedio 20 días, mientras que el resultado presentado por Rodríguez fue emitido y recibido en apenas cuatro días.

En esa línea, vale destacar que el inmunoensayo practicado en el recinto de salud universitario es una técnica de tamizaje, más rápida, pero también menos específica, por lo que puede arrojar falsos negativos y no discrimina entre sustancia madre y metabolitos con la misma precisión que un examen confirmatorio.

A ello se suma que ambas pruebas fueron realizadas sobre muestras de pelo distintas -y por lo tanto sobre ventanas de detección diferentes-, además del desconocimiento público respecto a qué sustancia dio positivo en el primer laboratorio. Por ambos motivos, resulta difícil para efectos de esta nota realizar una comparación correcta entre ambos exámenes.

Lo acontecido se da en medio de la pugna que el exsubsecretario mantiene con Corthorn Health, que informó el jueves que Rodríguez no solicitó el análisis de la contramuestra y que incluso pidió hacerla en otro laboratorio, lo que fue denegado para no interrumpir la trazabilidad.

Volver al Gobierno

En conversación con 24 Horas, la exautoridad -que fue removida de su cargo el 23 de julio por el Gobierno al conocer el examen de Corthorn- enfatizó que las conclusiones del ánalisis realizado por la Universidad Católica es "prueba suficiente" para su situación.

El resultado, dijo a 24 Horas, "confirma lo que yo siempre he dicho y que aparece acá en este papel, que da un resultado negativo para el consumo de cualquier tipo de drogas".

"Este examen de pelo del mes de julio, que pesquisa tres o cuatro meses hacia atrás, en conjunto con el examen de pelo del mes de abril, creo que son elementos suficientes para poder demostrar que yo no consumo sustancias", agregó en alusión al primer examen al que fue sometido en el Gobierno, el que arrojó negativo.

Frente al resultado de hoy, Rodríguez dijo que espera volver al Ejecutivo, aunque admitió que comprende la decisión que terminó desvinculándolo de Hacienda.

"La decisión respecto del procedimiento (de desvinculación) es del Gobierno, no es mía. Yo entiendo que, obviamente, lo que ellos tuvieron a la vista es una alerta, y por lo tanto comprendo los pasos a seguir", dijo el exsubsecretario.

"No me cabe a mí pronunciarme respecto a eso (mi renuncia), porque comprendo el alto estándar que se ha planteado el Gobierno del Presidente Kast respecto de cualquier sospecha en torno al consumo de drogas", reconoció.

De todos modos, "siempre he dicho desde el primer día que mi intención es volver al Gobierno, porque cumplo el estándar que ha establecido en esta materia y, por lo tanto, espero poder volver", cerró.

Senadora Cicardini (PS): "La contramuestra debe provenir de la misma muestra tomada originalmente"

Ante el anuncio del exsubsecretario, la senadora socialista Daniella Cicardini emplazó a ser "rigurosos" y a "no confundir a la gente".

"Como autora de la indicación que estableció estos exámenes, quiero ser clara. La contramuestra debe provenir de la misma muestra tomada originalmente, mantenerse bajo cadena de custodia y analizarse conforme al procedimiento oficial", señaló.

"Un examen nuevo, realizado semanas después, sobre una muestra distinta y en un laboratorio escogido por el propio examinado, no es una contramuestra y no invalida el resultado oficial, que dio positivo dos veces", sostuvo la parlamentaria.

"Exigimos que se procese la muestra B conforme al protocolo, donde corresponde, y que se conozca su resultado. La ley no puede aplicarse a conveniencia", cerró.