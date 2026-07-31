Defensor pidió alivianar prisión de Lavín: "¿Qué ganó la sociedad mientras Barriga estaba recluida?"

En una audiencia que terminó suspendida, la Justicia comenzó a revisar esta jornada la medida cautelar del exdiputado y otrora militante UDI Joaquín Lavín León, que se encuentra en prisión preventiva por fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación o uso malicioso de instrumento privado mercantil y demás delitos electorales.

El exparlamentaria está recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde mayo por el presunto uso de fondos del Congreso para financiar la plataforma SocialTazk, que era ocupada -acusa Fiscalía- con fines electorales.

De acuerdo con el ente persecutor, el sistema era usado para ejecutar campañas de mensajería masiva para candidatos y como un call center que contactaba a votantes y administraba sus datos en bases, para después comercializar la información privada a diversos postulantes.

Pese a estos antecedentes, el defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, solicitó rebajar la medida cautelar por la colaboración que ha prestado el otrora diputado y por su situación familiar; aspecto en donde, además, asimiló la situación de su representado con el arresto de su esposa, Cathy Barriga.

"¿Qué ganó la sociedad en el período de tiempo en que la señora Cathy Barriga estuvo presa? ¿Qué delitos no se cometieron? ¿Cuál fue el entorpecimiento a la investigación? Nada de eso ocurrió", expresó.

"Entonces, lo que se traduce la práctica es que doña Cathy Barriga estuvo privada de libertad cuatro meses sin que hubiera ninguna utilidad para el procedimiento. Eso es lo mismo que está ocurriendo acá (con Lavín), por eso la ley establece de forma excepcional la prisión preventiva", argumentó Bonacic.

Querellantes rechazan espíritu colaborativo del parlamentario

Sin embargo, la Fiscalía y los querellantes desestimaron el espíritu colaborativo esgrimido por el abogado, que se basó en la declaración prestada por Lavín y en un posterior contacto con Felipe Vásquez -coimputado y asesor pagado por el Congreso que se encargaba de armar SocialTazk- para el desarrollo de una pericia en 2024.

Para explicar su punto, sostuvieron que Vásquez, en ese entonces, afirmó tener contacto habitual y frecuente con Lavín León, lo que -a su juicio- desmentiría que no hay razones para que su libertad parcial genere un peligro para la investigación, tal como esgrimía Bonacic.

Además, los querellantes aseguraron que, gracias al mentado peritaje, Vásquez modificó SocialTazk y toda la base de datos electorales que tenía la UDI fue trasladada a la cuenta de Lavín León por una petición que él le hizo por llamada.

Sobre esto, Bonacic dijo al término de la audiencia: "Usted comprenderá que la aplicación se usó hasta enero del año 2026. Por lo tanto, es lógico que, durante la utilización, la herramienta fuera sufriendo mejoras, como las tiene el celular, que se van dando actualizaciones".

La audiencia de revisión de cautelares se retomará el lunes a las 09:00 de la mañana en el Centro de Justicia.