Gabriel Suazo repitió como capitán de Sevilla en victoria ante NEC Nijmegen

El seleccionado chileno Gabriel Suazo mantuvo su condición de capitán en Sevilla durante el quinto partido de pretemporada del equipo, que ganó por 2-1 ante NEC Nijmegen de Países Bajos este viernes.

Suazo, quien portó la jineta al igual que en los cuatro duelos anteriores, disputó el primer tiempo y fue reemplazado por Iker Muñoz en el descanso.

El nacional vio en cancha la apertura de la cuenta de NEC al minuto 28 con gol de Sami Ouaissa, además del empate sevillano obra de Isaac Romero diez minutos después.

La anotación decisiva para los andaluces llegó a los 83', gracias a Ibrahim Sow.

Sevilla FC tiene agendado un segundo duelo en Países Bajos ante Utrecht este domingo 2 de agosto a las 08:30 horas de Chile.

Luego enfrentará en Alemania a Bayer Leverkusen el sábado 8 (09:30) en su último duelo previo al debut por la liga española contra Rayo Vallecano (sábado 15, 15:30 horas).