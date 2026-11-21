Columbus Crew contó con una destacada actuación del atacante chileno Gonzalo Tapia en el contundente 0-3 a Inter Miami en el Nu Stadium por la primera ronda de los play-offs de la MLS, resultado que le permitió tomar ventaja en la serie al mejor de tres partidos.

Desde el arranque del compromiso, el atacante nacional ratificó su racha goleadora al abrir la cuenta de penal (9'), para luego protagonizar una de las polémicas de la jornada cuando recibió un pelotazo en el rostro por parte de Lionel Messi tras un saque de banda (45+4'), acción que culminó con ambos futbolistas amonestados con amarilla.

Pese a este insólito momento, la escuadra visitante mantuvo la contundencia en el complemento y estiró la diferencia en el marcador a través de Taha Habroune (52') en una jugada que inició el formado en Universidad Católica.

Solo seis minutos más tarde, Tapia sentenció su faena personal tras superar la marca defensiva en el área y batir a Dayne St. Clair con una precisa maniobra (58') antes de salir reemplazado por Josef Martínez (59').

Con este triunfo, Columbus Crew se colocó 1-0 arriba en la llave eliminatoria ante los dirigidos por Kily González y buscará sellar su boleto a la siguiente ronda de la postemporada en el segundo encuentro de la serie este viernes 27 de noviembre a las 22:00 horas (01:00 GMT) en el ScottsMiracle-Gro Field.