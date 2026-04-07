Gonzalo Tapia fue titular en la victoria de Sao Paulo ante Boston River en la Sudamericana

El delantero chileno Gonzalo Tapia fue titular en la victoria 1-0 de Sao Paulo sobre Boston River en el Estadio Centenario por la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026.

El exjugador de Universidad Católica disputó el encuentro hasta el minuto 68, cuando fue reemplazado por su compañero Artur.

El único gol del encuentro fue anotado por el volante paraguayo Damián Bobadilla al minuto 61 del partido tras una asistencia de Ferreira.

El siguiente partido de Sao Paulo por el torneo internacional será de local ante O'Higgins de Rancagua el martes 14 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT).