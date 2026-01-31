Guillermo Maripán volverá a la titularidad en Torino tras tres partidos como suplente

En Italia anticiparon que después de tres partidos en donde sorpresivamente fue al banco de suplentes, el defensa nacional Guillermo Maripán volverá a la titularidad en Torino para el choque ante Lecce, en medio de los rumores sobre su presunta negativa a extender su contrato con el cuadro granate.

Así lo dio a conocer Tuttosport, medio que aseguró que ante la lesión del albanés Ardian Ismajli, el técnico Marco Baroni apostará por el chileno para armar una zaga de tres hombres con Saúl Coco y Adrien Tameze.

"Maripán ha sido a menudo el motor del partido (incluso el goleador decisivo, por ejemplo, en la victoria sobre Génova), pero él, al igual que el equipo, ha tenido días para el olvido. Su última aparición en el estadio Sinigaglia (ante Como) fue como suplente: entró a los veinte minutos, pero no fue suficiente para evitar el colapso", indicaron en la publicación.

Así y todo, subrayaron que al seleccionado nacional "no se puede que decir le falte motivación ni el carisma necesario para un partido tan crucial como el de mañana contra el Lecce. El chileno ya demostró ser crucial el año pasado en la transición de una defensa de tres a una de cuatro, convirtiéndose en un pilar fundamental. E incluso con la transición inversa esta temporada, se ha ganado el espacio necesario en una defensa que también ha experimentado un cambio de ritmo debido a las lesiones".

Asimismo, destacaron que el central formado en Universidad Católica "fue el centro de atención, al igual que sus compañeros, en las ocho vallas imbatibles que vieron a Torino terminar sin encajar un gol, incluso contra equipos con un potencial ofensivo considerable. Junto con Ismajli, demostró ser uno de los mejores en el derbi contra Juventus, y puso un muro en Bolonia contra un equipo que había ganado todos los partidos en casa hasta ese momento".

Torino recibe a Lecce este domingo 1 de febrero a las 08:30 horas (11:30 GMT), por la fecha 23 de la Serie A.