Guillermo Maripán y Vicente Pizarro festejaron triunfos de Internacional y Rosario Central

Los chilenos Guillermo Maripán y Vicente Pizarro protagonizaron importantes victorias con sus respectivos clubes en las ligas de Brasil y Argentina durante la jornada de este domingo.

Por una parte, el defensor central fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo de Internacional por 2-0 sobre Corinthians en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

El desarrollo deportivo en el Estadio Beira-Rio se definió en el complemento con las anotaciones de Matheus Baia a los 60' y un tiro penal del capitán Alan Patrick en el minuto 66.

Por su parte, el mediocampista nacional cumplió con una destacada labor en el esquema de Rosario Central, escuadra que venció por 0-1 a River Plate en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

En territorio trasandino, el elenco rosarino aprovechó el nerviosismo del rival y se puso en ventaja a los 26' tras un centro de Jáminton Campaz que terminó en un autogol del defensor Nicolás Otamendi.

Pizarro se mantuvo en cancha hasta los 70', momento en que resultó sustituido por Federico Navarro. Ahora su escuadra preparar su cruce ante Aldosivi por el torneo de Clausura argentino.