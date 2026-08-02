¡Cómo un rockstar! Vozinha arribó a Chile para sellar su vínculo con Colo Colo

Josimar José Évora Dias, deportivamente conocido como Vozinha, aterrizó en Santiago este domingo para concretar su incorporación a Colo Colo tras su destacada participación en el Mundial 2026.

El guardameta de Cabo Verde llegó al Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" y fue recibido por cientos de hinchas que se agolparon en la terminal aérea luego de días de incertidumbre respecto a su traslado.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", sostuvo el guardameta de 40 años en declaraciones recogidas por EFE.

Y es que el arribo del arquero mundialista se postergó en dos oportunidades consecutivas debido a inconvenientes administrativos con su visado de trabajo y trámites personales pendientes en Madrid.

Pese a ello, este 2 de agosto Vozinha apareció en la zona de salida cerca de las 21:03 horas. Ahora, se prevé que el se someta a los exámenes médicos de rigor este lunes a las 07:00 horas en la Clínica Meds antes de estampar su firma definitiva en el Estadio Monumental.

Tras cumplir con los chequeos de salud, el portero participará en su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz el próximo martes a las 09:30 horas en Macul.

La presentación oficial ante los medios de comunicación quedó fijada para la misma jornada del 4 de agosto a las 12:30 horas, instancia donde el futbolista entregará sus primeras impresiones con la indumentaria del club.

En lo estratégico, Vozinha acordó un contrato inicial por seis meses con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional para la temporada 2027.