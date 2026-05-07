Gustavo Costas explicó por qué mantiene "cortado" a Damián Pizarro en Racing

El delantero nacional Damián Pizarro volvió a quedar fuera de la convocatoria de Racing Club, elenco que anoche perdió por 2-1 en su visita a Botafogo por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Tras el cotejo, el director técnico Gustavo Costas se refirió a los motivos que tienen "cortado" al joven atacante criollo, quien arribó al club a inicios de año en calidad de préstamo desde Udinese.

En la instancia, el entrenador indicó que "Damián vino sin jugar hace mucho, entonces le cuesta meterse en el ritmo. Nosotros tenemos partidos cada tres días y acá te juegas la vida. Hay jugadores como A y B que los vemos mejor".

Cabe recordar que desde su venta al fútbol italiano desde Colo Colo a mediados de 2024, el chileno apenas vio acción en tres cotejos del conjunto friulano y posteriormente fue cedido al Le Havre, donde apareció en solo dos duelos.