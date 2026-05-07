O'Higgins falló en el finiquito y lamentó un empate contra Sao Paulo en la Sudamericana

Lamentando su falta de finiquito en el arco rival, O'Higgins no pudo romper el cero en un reñido empate ante Sao Paulo este jueves y sigue como escolta de los brasileños, en el Grupo C de la Copa Sudamericana.

En el Estadio "El Teniente" de Rancagua, el equipo chileno fue mejor que su rival, que generó escaso peligro al arco de Omar Carabalí, pero no pudo marcar la diferencia que le diera el triunfo y, de paso, el liderato.

Fue un primer tiempo muy discreto, con escasas llegadas en los arcos rivales y un juego muy disputado en el medio campo.

Salvo un par de remates de Francisco González y Arnaldo Castillo, que no pasaron cerca de la potería brasileña, el cuadro rancagüino no logró profundizar sus ataques.

La visita, por su parte, buscó a través de contragolpes generar acciones de peligro, sin lograr inquietar al meta Carabalí.

En el segundo tiempo, el cuadro rancaguino mostró una mejor versión, estando cerca de anotar el primer gol en los primeros minutos de juego, pero Martín Sarrafiore y Juan Leiva estrellaron sus remates en los palos.

A las llegadas claras se sumó González, que se encontró una gran versión del arquero de Sao Paulo Carlos Coronel. El meta paraguayo se lució con un par de intervenciones que privaron a los hinchas del "Capo de Provincia" de gritar el gol del triunfo.

Con este empate, O'Higgins perdió la oportunidad de quedar como líder del Grupo C, aunque sigue con opciones concretas de avanzar, ya que suma 7 puntos y es escolta del equipo brasileño (8).

Los chilenos suman las mismas unidades que Millonarios de Colombia, que este jueves venció 4-2 a Boston River. Para los cafetaleros anotó un doblete el exdelantero de Universidad de Chile Rodrigo Contreras.