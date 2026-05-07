"Sin holgura": Economista advierte riesgos de déficit estructural con la megarreforma

La reciente aprobación en general de la megarreforma" económica en la Comisión de Hacienda de la Cámara ha encendido las alarmas entre expertos y organismos técnicos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Jorge Berríos, director académico del diplomado en Finanzas de Negocios de la FEN de la Universidad de Chile, profundizó en las críticas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), señalando que el principal problema radica en la fragilidad de las bases de cálculo del proyecto.

Según explicó Berríos, la preocupación del CFA no es un juicio de valor sobre la reforma en sí, sino una advertencia sobre la capacidad del Estado para financiarla.

"Lo que el CFA dice es que tiene ciertas aprensiones sobre las bases de cálculo económicas sobre las cuales se basa el proyecto. La reforma tiene un costo aproximado anual de 4.400 millones de dólares y el país enfrenta técnicamente un déficit estructural bastante fuerte", señaló el académico.

Un historial de déficit y falta de margen

Berríos recordó en Cooperativa que Chile arrastra una herencia de gestión fiscal compleja: "Si usted analiza los últimos 18 años, prácticamente de esos 18, 16 han sido de déficit estructural. La aprensión es que estamos con un déficit, gastamos más de lo que teníamos. Todas las variables macroeconómicas fallaron y hubo reformas tributarias que frenaron la economía".

Para el experto, el riesgo actual es proyectar gastos inmediatos basados en promesas de crecimiento a largo plazo que podrían no materializarse.

"¿Cómo se va a sustentar esta menor recaudación en la espera del crecimiento del país, considerando que el gasto es ahora y los ingresos son a futuro? No hay de dónde tomar en caso de que se equivoquen", advirtió.

En esa línea enfatizó en la vulnerabilidad del país ante imprevistos globales. Al estar la deuda "al límite", cualquier cambio en el escenario internacional podría obligar a medidas drásticas.

"¿Qué pasa si la economía global le pega un shock a cualquier economía, como pasó en la pandemia, como está ahora con el petróleo, y las variables no se cumplen? Dado lo anterior, no hay holguras. No hay holgura para endeudarse y tendrían dos opciones si falla alguna variable: o nos endeudamos más o entramos a cortar fuerte algunas partidas presupuestarias", planteó.

Ante este escenario, el académico coincidió con propuestas de exautoridades, como Felipe Larraín, sobre la necesidad de una rendición de cuentas anual y rigurosa. "Esa es la forma: ir monitoreando paso a paso qué cosas de lo que se apruebe, ir monitoreando qué es lo que pasa, porque nuestra situación financiera fiscal es débil y tenemos una economía que está técnicamente parada", concluyó.