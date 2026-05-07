Dos chilenos están en aislamiento tras viajar en crucero con hantavirus

El Ministerio de Salud informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que subieron al crucero MV Hondius durante su trayecto, en el marco del seguimiento epidemiológico por hantavirus que afecta a la embarcación.

La autoridad indicó que "si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus".

Sin precisar más detalles de los aludidos, el Minsal enfatizó que "la Ley de Derechos y Deberes del Paciente prohíbe entregar cualquier antecedente clínico, personal o de identidad de las personas que se encuentran bajo seguimiento o atención de salud".

Se espera que el MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina), llegue a las islas Canarias este fin de semana. Tres pasajeros extranjeros de la embarcación han muerto en relación con el brote.

La primera víctima experimentó síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve) y murió en el barco el 11 de abril. Su esposa fue la segunda en fallecer: desembarcó en la isla de Santa Elena (Atlántico sur) con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde falleció el 26 de abril. Ambos eran holandeses.

El tercer deceso, ocurrido a bordo, fue el de una mujer alemana el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

En el barco salieron de Ushuaia 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles.

¿Qué se sabe hasta ahora de la ruta del crucero y de los operativos sanitarios?

El crucero fondeará frente al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife (Atlántico) y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto, en un operativo con "riesgo bajo" para la población, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pasajeros españoles del barco harán la cuarentena obligatoria si lo determina la autoridad sanitaria.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos (...) Esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", afirmó hoy la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

En esta misma línea, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones, aseguró que no habrá "ninguna posibilidad de contacto" en el traslado de pasajeros, ni tampoco para la población canaria en general.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, contactó con sus homólogos de los países con pasajeros en el crucero afectado por el brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

En tanto, el pasajero contagiado que fue evacuado en avión desde Cabo Verde y tuvo que hacer un larga escala en Canarias debido a problemas técnicos en el aparato, ya se encuentra en Países Bajos, a donde llegó en una segunda aeronave.

Por su parte, el gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) indicó que no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en esta isla y que sigue de cerca al grupo que estuvo en contacto estrecho con los pasajeros que desembarcaron en este territorio para volver a sus países a través de Sudáfrica.