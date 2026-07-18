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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Gutiérrez, Cabral y Millán jugaron con Independiente en sesión doble de amistosos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Dos de los tres nacionales en los "Diablos Rojos" iniciaron como titulares.

Gutiérrez, Cabral y Millán jugaron con Independiente en sesión doble de amistosos
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Independiente de Avellaneda contó con los chilenos Maximiliano Gutiérrez, Luciano Cabral y Lautaro Millán en un nuevo apretón en el marco de su pretemporada, con una jornada doble de amistosos con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los duelos de práctica, a puertas cerradas en el Estadio Libertadores de América, se disputaron con dos tiempos de 40 y 45 minutos, respectivamente.

En el primer choque Gustavo Quinteros dispuso a Gutiérrez desde la partida y disputó todo el cotejo, que acabó 0-0.

La segunda confrontación tuvo a Cabral como titular, quien jugó hasta los 70'. En este lance, que también terminó con marcador en blanco, ingresó Millán tras el descanso.

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