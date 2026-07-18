Gutiérrez, Cabral y Millán jugaron con Independiente en sesión doble de amistosos
Dos de los tres nacionales en los "Diablos Rojos" iniciaron como titulares.
Dos de los tres nacionales en los "Diablos Rojos" iniciaron como titulares.
Independiente de Avellaneda contó con los chilenos Maximiliano Gutiérrez, Luciano Cabral y Lautaro Millán en un nuevo apretón en el marco de su pretemporada, con una jornada doble de amistosos con Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Los duelos de práctica, a puertas cerradas en el Estadio Libertadores de América, se disputaron con dos tiempos de 40 y 45 minutos, respectivamente.
En el primer choque Gustavo Quinteros dispuso a Gutiérrez desde la partida y disputó todo el cotejo, que acabó 0-0.
La segunda confrontación tuvo a Cabral como titular, quien jugó hasta los 70'. En este lance, que también terminó con marcador en blanco, ingresó Millán tras el descanso.